鴻海收購ZF集團子公司50%股權 強化乘用車底盤布局

鴻海 (2317-TW) 今 (24) 日宣布，擬以 5 億歐元內、約新台幣 174 億元，收購 ZF Friedrichshafen AG 旗下製造與組裝乘用車車軸系統子公司，ZF Chassis Modules GmbH 的 50% 股權，加速並擴大雙方與頂級汽車客戶以及相關供應鏈商機。

根據公告，目前 ZF Chassis Modules GmbH 企業價值大約 10 億歐元，鴻海將以每股 2.5 萬歐元內、總金額 5 億歐元內，取得 ZF Chassis Modules GmbH 普通股 2.5 萬股或 50% 股權；另，鴻海也以 6000 萬歐元取得 ZF Chassis Modules GmbH 之 Class A 特別股。

鴻海表示，交易將在 ZF Chassis Modules GmbH 重組完成，並獲得相關監管部門批准後，預計 6-9 個月內完成交割，實際支付金額按雙方約定之調整項目確定後決定。

鴻海強調，此次合作將充分利用彼此優勢，基於目前 ZF 底盤在汽車市場已經具有的優質客戶群以及市場份額上，將可以再進一步擴大 ZF 底盤的市場商機，也為鴻海在汽車領域拓展新的前景，開拓在傳統汽車以及電動車產品範疇。