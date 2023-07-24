滙豐銀行在台個金業務掌舵手 游天立真除

滙豐 (台灣) 銀行今 (24) 日宣布，任命游天立為財富管理暨個人金融事業處負責人暨副總經理，該人事令將在 8 月 1 日生效，至於原個金負責人葉清玉則轉戰馬來西亞市場，並已在 6 月前往馬國履新。

滙豐 (台灣) 銀行總經理陳志堅表示，台灣是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，游天立在財富管理與個人金融相關業務、產品領域深具經驗，看好其能協助擴展滙豐在台的財富管理與個人金融業務版圖。

滙豐 (台灣) 銀行表示，游天立在 2021 年加入滙豐 (台灣)，擔任財富管理暨個人金融事業處資深副總裁暨銀行業務通路部主管，期間參與推動多項重要業務策略。

此外，游天立也曾在今年 6 月中旬起，代理財富管理暨個人金融事業處負責人暨副總經理一職。

滙豐 (台灣) 銀行看好台灣的個人金融與財富管理市場，近年持續投資相關領域, 力求提供全方位的客戶服務，在個人金融部分，則持續的產品研發與數位化創新，持續推展存款、信用卡、信用貸款與房貸等業務。

在財富管理部分，自 2022 年以來，滙豐 (台灣) 除將環球私人銀行整合至財富管理暨個人金融事業處提升綜效之外，同時推出卓越理財 | 尊尚 (Premier Elite), 並在台北、桃園打造兩座旗艦財富管理中心，為高資產的私人銀行與大眾富裕客群提供尊榮服務。

滙豐 (台灣) 銀行表示，原滙豐 (台灣) 商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人葉清玉已轉任滙豐馬來西亞財富管理暨個人金融事業主管一職，並已在 6 月赴馬來西亞履新。

