【量大強漲股整理】AI股、散熱股全面發動噴出，有跡可循?中興電打開跌停後還有【戲】可期嗎?該如何解讀?

美國三大指數漲跌互見，僅道瓊收紅， Netflix 和特斯拉股價大跌拖累那斯達克重挫 2.1％；台股指數今 (21) 日大盤出現大幅振盪走勢，主因昨日 (2330-TW) 台積電，對於未來展望偏保守，Q3 營收僅將季增 9.05%，低於市場預期，拖累大盤走弱，加權指數早盤一度跌逾 300 點，盤中在 AI、散熱股持續點火下，低接買盤介入，盤中持續收斂，終場跌 134.19 點，收在 17030.7 點，成交量放大至 4317.46 億，收復萬七大關。

看一下三大法人: 外資賣超 289.1 億元；投信賣超 26.74 億元；自營商買超 30.25 億元，三大法人合計賣超 285.58 億元。

台股在本波創新高後，連續性回檔後，今日出現止穩訊號，今日雖收黑 K 棒，但留長下影線，守穩萬七以及越線大關，顯示有低接買盤進場，加上月線雖然

目前下彎，但下周即將扣抵低值，有機會翻揚向上，台股在下檔月線、季線、半年線有撐下，本周進入 FOMC 會前的最後 1 周，買盤容易偏向觀望，要在大跌機會不高，頂多就是區間震盪看待，目前選股將重於選市。

未來將持續關注下周 FOMC 利率決策會議將登場，升息 1 碼早已是市場共識，同時，隨著美國財報周到來，科技股將陸續公告財報，預計企業財報的表現，將持續影響美股與台股，台股指數近期在 16525~17401 點間震盪，拉回止穩後都是買點。

個股方面，盤面類股跌多漲少，資金集中在散熱、AI 、電力等題材，(3483-TW) 力致 、(3338-TW) 泰碩 、 (2421-TW) 建準均亮燈漲停；

我們 7/17 領先預告的熱商機爆發股一檔接著一檔噴出!

(2421-TW) 建準，在我們預告後連續四天亮出三漲停板! 會員大賺 + 38%

昨天更在工商時報專欄中點名預告

AI 噴出後接棒的就是散熱，如今也驗證我們所說!

無論是 (2421-TW) 建準，又或是 (3338-TW) 泰碩，都漲停! 領先預告~ 事後驗證~

(1513-TW) 中興電今天兩則重大訊息

1. 將會更換董事長: 全聯董事長林敏雄認為中興電是正派經營且獲利良好的公司，同意元利建設董事林弘人出任中興電董事，協助公司營運

2. 評估八月董事會提案實施庫藏股

激勵 (1513-TW) 中興電翻紅，對於股價後市怎麼看待呢?

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