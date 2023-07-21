第一銀行摘2金2銀 連續三年獲「台灣永續行動獎」肯定

第一銀行積極推展 ESG(環境、社會、公司治理)，連續三年獲得「TSAA 台灣永續行動獎」肯定，榮獲「環境永續面向」1 金獎與 2 銀獎、「社會共融面向」1 金獎，合計摘下 2 金 2 銀殊榮，顯見第一銀行落實永續理念及推展核心職能的成效，獲得各界高度認同。

在「環境永續面向」方面，第一銀行作為永續金融先行者，透過揭露 CDP 氣候變遷問卷、氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書、設立金融業唯一環境教育設施場所等行動，結合聯合國永續發展目標 (SDGs) 目標與 2050 淨零排放政策，從辦公室環境著手，進而推出永續金融相關商品與服務，落實溫室氣體排放量盤查、首家金融業促成綠電轉供等方式，推展銀行本業及環境永續等議題，提升大眾對永續金融的關注與行動實踐，持續推廣綠色金融環保理念。

第一銀行也率先公股銀行推出「永續績效連結授信專案」，將永續績效連結授信轉變為可擴展、可複製的融資方式，將 ESG 連結條件標準化，如每年年底檢視借戶於公開資訊發布之永續發展指標 (包括溫室氣體排放、電力管理、耗水量、廢棄物量、汙染物排放量等五項指標)，納入優惠融資評估重點，每項指標較前年度改善則給予優惠的方式辦理。截至 2023 年 6 月底，第一銀行永續績效連結授信專案合計已核准 133 件，核准額度超過 2000 億元。

第一銀行綠色信用卡於 2022 年獲頒「碳足跡標籤」證書，今年獲得「減碳標籤」認證並實現「碳中和宣告」，攜手持卡人使用電子帳單及帳戶自扣，減少紙張使用量，並號召環保愛地球的消費者，線上申辦綠色信用卡，透過追蹤供應商的製程碳排量，從卡片製造、運輸、使用到回收的每個環節減少碳排量，每張卡約減少 18％碳排量；而綠色信用卡每年提撥卡友消費金額千分之一至六，回饋予基金會或縣市政府，作為建構永續環境使用，如裝設 LED 節能燈具，減少近 289 公噸 CO2e 碳排放量，並與萬事達卡合作推出「消費碳足跡查詢」服務，讓卡友了解每筆刷卡消費的碳排放量，實踐日常生活中的綠色行動。

在「社會共融面向」部分，第一銀行及第一銀行文教基金會長期關注並扶持弱勢教育，有感於偏鄉弱勢孩童經濟困難、缺乏資源無法在健全穩定的環境下成長，為解決弱勢教育需求，打造正循環的學習環境，規劃「關照弱勢學童實施計畫」，以「弱勢學童認養方案」、「金融服務業教育公益基金」、「安心就學專案」、「晨間幸福愛第一」、「特殊專才培育」及「資優弱勢學生獎學金」等六大面向協助學子安心就學。

展望未來，秉持「就在你左右」經營理念的第一銀行將持續善用企業資源，以具體行動回饋、關懷社會，同時發揮金融業影響力，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。

