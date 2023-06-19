衝刺海外市場 一銀接下來瞄準這兩個據點

第一銀行總經理李嘉祥上任後首度接受媒體訪問，長年深耕海外市場的他訂出目標，預計今 (2023) 年下半年將評估在新南向國家設立新據點，另外子行美國第一銀行則預計在南加州安大略市設立放款辦公室，以提供零售性金融服務為主。

李嘉祥 1992 年進入第一銀行，一路從基層辦事員做起，曾任多倫多分行與紐約分行經理、一銀總行副總、美國第一銀行董事總經理、第一金 (2892-TW) 策略長兼發言人、銀行公會國際金融委員會主任委員等職務，海外市場經驗相當豐富。

李嘉祥表示，一銀目前擁有 42 處海外據點，遍及 16 個國家，有助於分散風險並帶來穩定收益，但不同國家的監理規範及金融實務也有差異，因此必須付出更多心力在海外業務風險管理，滾動式調整海外分行經營策略。

對於未來設立新據點規劃，李嘉祥指出，將啟動新南向國家據點設立評估；另外子行美國第一銀行則規劃在南加州安大略市設立放款辦公室 (Loan Production Office,LPO），以提供零售性金融服務為主。

第一銀行今年前 5 月稅後純益突破百億元大關，國銀中排名前五大，法人則評估，一銀繳出疫後強韌獲利成績，未來有機會挑戰國銀獲利前三大。

李嘉祥指出，一銀今年設定的四大策略指引，包括：維護資產品質、達成獲利目標、提升資本三率，以及業務穩健成長，同時設定今年營運成長目標約 4% 到 6% 不等。

李嘉祥指出，美國聯準會及中央銀行同步暫緩升息循環，因此未來資金運用及操作也將以穩健為原則，並逐步增持優質債券，以此賺取穩定的收益。

另外，一銀被列為系統重要性銀行 (D-SIBs)，其資本三率要求高於其他同業，承作放款、投資等耗用資本業務時，如何發揮最佳的資本運用效益，也是銀行要持續精進的地方。

李嘉祥補充，一銀從去年起已針對風險性資產 (RWA) 進行控管，並鼓勵營業單位減少承作風險係數太高的商品，目標在法金、個金、財富管理、國際金融、金融交易等各方面，都能齊頭並進並對銀行獲利產生正面助益。