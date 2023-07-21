台積電CoWos產能供應吃緊 三福化光阻剝離液出貨加溫

台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家指出，CoWoS 先進封裝產能供應吃緊，正加速擴產，需求暢旺催出 CoWos 供應鏈大商機，三福化 (4755-TW) 為 CoWoS 光阻剝離液重要供應商，已明顯感受到客戶需求強勁，將可搭上這波成長趨勢。

三福化今年半導體應用產品營收比重持續拉高至 2 成，隨著新興化學品新產線開出、越南廠稼動率拉升，配合第二季推出新品，加上 CoWos 產品出貨強勁，下半年營運成長速度可望加速。

法人指出，在 CoWoS 需求推升下，三福化光阻剝離液營收將逐季成長，帶動明年半導體比重提升至 3 成。

三福化 TMAH 新產線也已完工試車，正進行純化線加工、預計 10 月完工送樣，另外，N2O (氧化亞氮) 新產線銷售同步逐季加溫，越南空分廠，目前氧氣、氮氣稼動率已達六成，後續稼動率可望隨北越經濟發展逐步提升。

因應全球地緣政治，台積電近年積極推動供應鏈在地化，其中光阻液、硫酸、研磨液、清洗液、顯影液這些過去都由外商主導，近年已開始出現台廠影子，包含長春化工、廣明實業、勝一、三福化、中華化、永光等，皆為本土供應鏈的一員。

三福化營收比重中，面板應用精密化學品約 5 成、半導體化學品 15%-20%、基礎化學品約 20%、新興化學品 (TMAH 回收) 約佔 15%-20%。