鴻海與ADI策略聯盟 共同打造新一代車輛數位座艙平台

鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日宣布，與亞徳諾(Analog Devices, Inc.) (ADI-US) 簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將共同打造新一代車輛數位座艙平台及高效能電池管理系統。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海積極攜手國際夥伴打造產業生態鏈，為電動車技術的發展及智慧交通創造更高價值。此次合作透過 ADI 在車用電子技術的優異性能，雙方發揮綜效，提供滿足客戶需求的最佳解決方案，共同抓住潛在的商業機會。

鴻海表示，憑藉 ADI 之系統級解決方案、技術平台和工程支援，將使鴻海能為汽車客戶提供極具競爭力和成本效益的產品，透過垂直整合的研發資源，加快產品進入市場時程 (Time To Market, TTM) 的目標。

ADI 的彈性硬體及強韌軟體解決方案，結合鴻海於電子設計、系統層級整合力及製造實力後，將提供車輛平台可擴展性的潛力，顛覆汽車製造的未來，創造更人性化的座艙體驗。

ADI 的汽車電氣化產品組合「ADI RechargeTM」，含括針對 BMS、電力傳動和電源管理之系統級解決方案，將實現更智能、更高效和更長續航里程的電動車。

而先進資訊娛樂系統、智慧座艙和自動駕駛等汽車座艙應用則將充分運用 ADI A2BTM、Gigabit 多媒體串行鏈路 (GMSLTM) 視訊鏈路和 SHARC DSP 等技術優勢。此外，ADI 於邊緣處理方面之創新，對於協助複雜的汽車資訊生態鏈掌握軟體定義車之潛力更具價值。