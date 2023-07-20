蘇姿丰獲陽明交大榮譽博士 群聯潘健成是幕後推手

國立陽明交通大學今 (20) 日頒授給蘇姿丰名譽博士學位，群聯執行長潘健成也現身典禮，並在會後談及為何推薦蘇姿丰成為名譽博士的起源，他表示，2018 年起群聯開始與超微 (AMD-US) 合作，當時自己也是交大電機系系友會的會長，在考量眾多因素下，決定力薦蘇姿丰為當年榮譽博士的人選。

潘健成表示，每年交大電機系都會問有沒有要推薦的榮譽博士或傑出校友，但過去都沒有適合人選，直到 2018 年時，超微營運剛開始向上，並推出 7 奈米的 Ryzen 處理器奮力一搏，市場正處於兩極化的情況。

不過，潘健成認為，超微對台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與交大都有幫助，交大電機系也很努力向上，因此推薦蘇姿丰成為榮譽博士人選，在校長親自問過當事人後也獲得同意，就順利通過審核。

潘健成坦言，該案是在陽明交大 2019 年合併前就已經促成，只是受疫情影響，實體頒授典禮直到今年才有機會舉辦，群聯也有幸在超微供應鏈扮演小角色，負責提供 SSD 固態硬碟。

另外，針對昨天晚宴，潘健成說，該到場地都有到場，包括宏碁、仁寶、和碩等都是座上賓，且圍在蘇姿丰身邊的人都是交大畢業的，更不乏交大電機系的校友，直言是交大幫。