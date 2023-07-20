台灣虎航樂呼「暑期旅遊大爆發」 再評估開航秋田、青森

華航集團 (2610-TW) 子公司台灣虎航 (6757-TW) 將於創新板上市，台灣虎航董事長陳漢銘指出，「疫情中沒有倒下，咬緊牙根持續汰舊換新機隊，並優化所有航線航網，做好萬全準備」，隨著暑假旅遊大爆發，期待下半年的表現更加亮眼，接下來評估的潛力航點有日本秋田、青森等。

陳漢銘表示，新冠疫情導致全球不少低成本航空公司倒閉，市場面臨重新洗牌，因此，為疫後市場變化做好準備，例如，疫後開航日本札幌新千歲、越南峴港、泰國普吉島等航點，未來也將持續評估以包機或是定期航線方式開拓其它有潛力的航點，如秋田、青森等。

台灣虎航資本額 43.6 億元，第一季合併營收 25.86 億元，年增 22.46 倍，稅後純益 4.29 億元，每股純益 (EPS)1.07 元，是疫情爆發後首度轉正；而 6 月單月營收為 10.9 億元，累計上半年營收 54.73 億元，年增 1681.30%。

展望下半年，台灣虎航指出，隨各國際機場人力和航班運能逐漸恢復，營運有望回到至疫前規模，漸入佳境。

台灣虎航於 2019 年 12 月於興櫃掛牌，更於 2021 年買下「Tigerair」品牌的所有權，成為全球唯一使用「Tigerair」品牌的航空公司，現有員工近 800 人，機隊則持續汰舊換新，引進全新 A320neo 機型，預計至 2027 年全機隊將達 15 架 A320neo。

而台灣虎航現飛航 27 個航點、34 條航線，瞄準日、韓、越、泰、菲和澳門航線的深度旅遊市場，加強布局在二、三線旅遊城市，並擁有泰國普吉島、日本岡山、佐賀等獨飛航線，旅客規劃行程時，可搭配不同點進出不需走回頭路。

台灣虎航強調，低成本航空並非廉價航空，而是將購買搭機加值服務的自主權還給旅客，例如餐點、行李重量、座位選擇等，讓消費者有更精打細算的選擇，依自身實際需求購買附加服務，目前主要客群年齡層落在 20-49 歲，且有超過半數旅客年齡層介於 20-39 歲間，有效迎合主力消費族群或是小資族說走就走的自由行旅遊需求，其中有 70% 為國籍旅客，外籍占 30%。

國際航空運輸協會日前推估，今年全球航空業獲利將達 98 億美元，全球搭機旅客上看 43.5 億人次，接近疫情前的 45.4 億人次，客運收入可達 5460 億美元，年增 27%，而最新統計 4 月全球客運增長最快的是亞洲地區，達 170.8%。