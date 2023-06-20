〈外銷訂單〉台灣四大主要市場 東協接單金額首度超越歐洲 逆勢正成長

根據經濟部統計，台灣主要接單的四大市場中，受業者調整下單市場影響，使得東協市場接單金額首次超越歐洲，在主要市場逆勢正成長，其他包括美國、中國大陸及香港、歐洲則同步衰退，其中又以歐洲年減逾 3 成，表現疲弱。

經濟部統計處表示，東協地區 5 月訂單金額 75.6 億美元，創歷年單月新高，年增幅 10.2% 則是 2022 年 10 月以來最大增幅。

以訂單貨類來看，資訊通信產品增加 12.9 億美元、年增幅 120.2% 居冠，但化學品減少 1.2 億美元、年減 27.4%，基本金屬減少 1.2 億美元、年減 26.7%，礦產品減少 1.5 億美元、年減 18.5%。

美國 5 月訂單 146.1 億美元，較 4 月增 10.2%，但比去年同期減少 13.5%，為連續 7 個月負成長。以接單貨類來看，電子產品減少 6.1 億美元、年減 10.1% 較多，資訊通信產品減少 4.1 億美元、年減幅 8.1% 居次。

中國大陸及香港 5 月接單金額 97.4 億美元，較 4 月增 5.9%，但比去年同期減 20.9%，為連續 14 個月負成長，其中電子產品訂單金額減少 12.9 億美元、年減 21.1%，塑橡膠製品則減少 3.2 億美元、年減幅達 40.7%。

歐洲市場部分，5 月訂單金額 67.9 億美元，較 4 月減少 2.1%，較去年同期減 34.9%，減幅為四大主要市場之冠，並創下 1984 年有統計以來最大減幅。以訂單貨類來看，資訊通信產品減少 20.4 億美元、年減 42.3%，電子產品減少 11.6 億美元、年減 47.8%。

經濟部統計處表示，歐洲市場外銷訂單衰退主要是手機等資通訊業者，從 4 月起下單市場從歐洲轉向東協市場，因而出現歐洲衰退、東協成長的現象，且東協接單金額首度超越歐洲，主要是業者調整營運布局所致，與市場需求無關。