鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估下修至2.31元，預估目標價為65元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.68元下修至2.31元，其中最高估值4.34元，最低估值1.26元，預估目標價為65元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.34 6.43 6.5
最低值 1.26 2.82 5.92
平均值 2.51 4.77 6.26
中位數 2.31 5.17 6.37

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 30,010,000 32,500,000 34,452,000
最低值 23,618,980 28,178,350 30,960,930
平均值 26,798,140 30,495,070 33,068,640
中位數 26,954,000 30,514,000 33,793,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.94 9 8.19 8.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,129,710 32,524,688 25,421,687 23,791,315

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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