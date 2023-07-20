鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至9.56元，預估目標價為160元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.64元下修至9.56元，其中最高估值12.71元，最低估值8.54元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.71
|14.4
|15.31
|最低值
|8.54
|11.13
|12.98
|平均值
|9.78
|12.7
|13.87
|中位數
|9.56
|13.01
|13.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9,520,000
|11,122,000
|12,119,220
|最低值
|8,696,000
|9,748,000
|10,924,000
|平均值
|9,118,020
|10,356,730
|11,393,410
|中位數
|9,096,000
|10,284,500
|11,137,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|12.2
|10.47
|7.6
|6.1
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,235,183
|8,814,067
|5,014,098
|4,424,839
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。