鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至16.39元，預估目標價為356.9元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對美時(1795-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.33元上修至16.39元，其中最高估值18.81元，最低估值14.5元，預估目標價為356.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18.81
|25.26
|24.82
|15.85
|最低值
|14.5
|18.47
|24.82
|15.85
|平均值
|16.75
|20.96
|24.82
|15.85
|中位數
|16.39
|19.4
|24.82
|15.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|19,182,870
|22,181,870
|21,187,830
|最低值
|15,765,930
|18,696,270
|21,187,830
|平均值
|17,514,350
|19,806,030
|21,187,830
|中位數
|17,526,260
|19,482,420
|21,187,830
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.59
|5.5
|4.22
|2.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
|9,174,740
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
最新相關新聞
- 美時因應疫後藥品供貨順暢 規劃尋歐洲代工廠
- 〈台股盤前要聞〉外資終結連14賣、我上半年稅收創新高 今日必看財經新聞
- 〈美時展望〉美時肺癌用藥繼取得台灣獨家經銷 再獲加速核准
- 〈美時展望〉今年全年營收有望上修 下一步轉型新藥特殊藥廠
- 美時亞洲業務擴大 Q2、上半年營收續創同期高
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。