鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至2.95元，預估目標價為64.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.95元上修至2.95元，其中最高估值4.34元，最低估值1.35元，預估目標價為64.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.34
|6.43
|6.5
|最低值
|1.35
|2.82
|5.82
|平均值
|2.92
|5.1
|6.23
|中位數
|2.95
|5.49
|6.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,010,000
|32,500,000
|34,452,000
|最低值
|24,083,000
|28,848,000
|33,768,750
|平均值
|27,367,710
|31,202,790
|34,004,580
|中位數
|27,605,950
|31,716,960
|33,793,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.94
|9
|8.19
|8.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
|23,791,315
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。