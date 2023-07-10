CCL廠台光電投資4000萬美元南向馬國設廠 後年初量產

台光電 (2383-TW) 因應客戶端需求的可能移轉，新投資鎖定東南亞的新廠敲定在馬來西亞的檳城，新規劃占地 14 英畝，投資金額 4000 萬美元 (約新台幣 12.4 億元)，首期產能開每月 45 萬張，將在 2025 年年初量產，專業 CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 南向設廠全數敲定。

同時，依台光電的規劃，馬來西亞新廠第二期還要繼續建立每月 45 萬張 CCL 的產能，兩期全部投產將可開出每月 90 萬張 CCL 的產能。這也是台光電在亞洲地區的首度跨出兩岸設立生產據點。

台光電現有廠區擴張部分，持續擴充中國大陸湖北黃石廠、昆山廠整體擴充完成後，集團月產能將達 415 萬張。台光電的江蘇昆山廠將再增加 45 萬張月產能，新產能預計今年中開出 ，屆時，台光電兩岸總產能將擴張到 460 萬張。同時，台光電也特別強調在美國境內也具備 CCL 產能。此次台光電敲定赴馬來西亞 4000 萬美元設廠案，將在本季動工，也是首度在美中台之外設廠。

目前，專業 CCL 廠台光電、聯茂、台燿都已確立南向投資的目標，其中以聯茂的進度最快，聯茂將投資逾 15 億元在泰國投資設立 CCL 廠，聯茂董事長陳進財說，聯茂泰國廠已進入設計階段，預計在今年下半年動工，2024 年下半年開出新產能。

目前，在台光電的客戶端包括華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW) 、金像電 (2368-TW) 陸續敲定赴泰國的投資案，而志超 (8213-TW)、健鼎 (3044-TW) 則確定赴越南設廠；其中，健鼎以象徵性的 1 美元價格購併越南同奈省日系 PCB 廠，並已完成股權移轉，預計在改善製程後投入包括伺服器板等產品的生產，這也是 PCB 月產能達千萬平方呎的健鼎首度跨出兩岸布局。台光電在馬來西亞的新產能開出後，也確定能支援越南及泰國的 PCB 廠需求。

至於台商在馬來西亞的 PCB 廠，目前華新先進集團的精成科 (6191-TW)，目前在馬來西亞擁有 PCB 及 PCBA 產能，並以汽車客戶的增加速度最快，精成已在加速投資在馬來西亞投資擴充 PCBA 廠增加 4 條生產綫及興建設計產能月 100 萬呎的 PCB 廠，2024 年下半年將開出先期的 30 萬呎新產能，主要也是應包括客戶的東南亞地區供貨需求。

法人估，精成科在馬來西亞投資 PCB 及 PCBA 新產能，投資金額也近 20 億元。