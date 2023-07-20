鉅亨速報 - Factset 最新調查：力積電(6770-TW)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為32元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力積電(6770-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.4元，其中最高估值1.24元，最低估值0.14元，預估目標價為32元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 1.24 2.2 2.45
最低值 0.14 0.59 1.17
平均值 0.6 1.48 1.81
中位數 0.4 1.76 1.81

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 52,696,460 69,328,490 78,480,000
最低值 46,547,820 58,414,000 63,368,130
平均值 48,793,810 62,439,340 72,021,420
中位數 48,436,500 61,007,430 74,216,130

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 5.8 4.92 1.23 -0.94
營業收入
(單位：新台幣千元)		 76,086,619 65,622,945 45,684,615 35,897,121

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6770/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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