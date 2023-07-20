鉅亨速報 - Factset 最新調查：力積電(6770-TW)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為32元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力積電(6770-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.4元，其中最高估值1.24元，最低估值0.14元，預估目標價為32元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.24
|2.2
|2.45
|最低值
|0.14
|0.59
|1.17
|平均值
|0.6
|1.48
|1.81
|中位數
|0.4
|1.76
|1.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|52,696,460
|69,328,490
|78,480,000
|最低值
|46,547,820
|58,414,000
|63,368,130
|平均值
|48,793,810
|62,439,340
|72,021,420
|中位數
|48,436,500
|61,007,430
|74,216,130
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.8
|4.92
|1.23
|-0.94
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,086,619
|65,622,945
|45,684,615
|35,897,121
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6770/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。