鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.16元，預估目標價為92.25元

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對世界(5347-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.21元下修至4.16元，其中最高估值5.13元，最低估值3.26元，預估目標價為92.25元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 5.13 7.64 9
最低值 3.26 4.04 4.93
平均值 4.23 5.75 6.5
中位數 4.16 5.83 6.21

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 43,622,000 57,746,000 64,011,150
最低值 32,381,000 41,471,000 43,415,000
平均值 39,853,880 50,125,440 55,126,330
中位數 40,152,000 50,444,170 55,964,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 9.32 7.21 3.85 3.58
營業收入
(單位：新台幣千元)		 51,694,310 43,951,087 33,131,202 28,286,072

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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