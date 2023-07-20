〈台股盤前要聞〉超微創新日登場、華碩搶攻迷你PC 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。超微舉辦 AMD Innovation Day，由董事長暨執行長蘇姿丰主講，供應鏈上下游董總等高階經營層皆出席參加，包括英業達 (2356-TW)、欣興 (3037-TW)、群聯 (8299-TW) 等；華碩宣布已與英特爾 (INTC-US) 已達成一份合約條款清單 (Term Sheet)，未來華碩將製造、銷售和支援英特爾第 10-13 代新一代運算單元 (NUC) 產品線。以下是今 (20) 日必看重要財經新聞。

AMD Innovation Day 登場 英業達、群聯現身出席

超微 (AMD-US) 昨 (19) 日下午 2 時在文華東方舉辦 AMD Innovation Day，由董事長暨執行長蘇姿丰主講，供應鏈上下游董總等高階經營層皆出席參加，包括英業達 (2356-TW)、欣興 (3037-TW)、群聯 (8299-TW) 等。閱讀全文...

華碩攜手英特爾 搶攻迷你 PC 市場

華碩 (2357-TW) 昨 (19) 日宣布，已與英特爾 (INTC-US) 已達成一份合約條款清單 (Term Sheet)，未來華碩將製造、銷售和支援英特爾第 10-13 代新一代運算單元 (NUC) 產品線，並進行未來產品設計的開發工作。閱讀全文...

傳斥 880 億盧比在印度設 iPhone 零組件廠 Fii 澄清：不實消息

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-TW) 傳出將斥 880 億盧比在印度設廠生產 iPhone 零組件，但工業富聯澄清，並未簽訂在印度投資設廠的相關協定，傳聞不實。閱讀全文...

高通攜手 Meta 2024 年在手機使用生成式 AI

高通 (QCOM-US) 昨 (19) 日宣布，公司與 Meta 正攜手致力於最佳化 Meta 的 Llama 2 大型語言模型，讓其直接在裝置上執行，不再依賴雲端服務運作，預計 2024 年開始在旗艦智慧型手機和 PC 上提供基於 Llama 2 的 AI 部署，讓開發人員能夠使用 Snapdragon 平台的 AI 功能，推出全新生成式 AI 應用。閱讀全文...

力積電總座謝再居：Q3 營收季減個位數機率高 下半年可能虧損

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 昨 (19) 日召開法說，總經理謝再居表示，整體來看，還是缺少長期需求好轉的訊號，第三季營運估與第二季變化不大，保守看待將小幅震盪，營收估季減個位數，下半年毛利率可能再下滑 1-2 個百分點，若無業外收益，確實有微幅虧損的可能。閱讀全文...