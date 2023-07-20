結合AI應用，產業成長率極高之潛力股

一週後將開跑之亞洲生技大展已使不少生技股股價蠢蠢欲動，恰逢近期台股從高點爆量回檔，過往台股盤勢偏空時生技股往往有機會吸引資金進駐，因其與大盤慣性較屬於反向關係；而通常在生技展開展時，題材性買盤就可能告一段落，因此趁還有時間，不妨來多多留意相關機會。

若不希望關注標的僅能吸引到短線資金，後續展望就十分重要，因此要挑就要找未來產業或營收潛在成長率高的企業。而今天要看的 (6841-TW) 長佳智能，也是年初在上櫃前就提及過的企業，屬於智慧醫療概念股，根據相關研調機構報告，全球醫療保健 AI 市場到 2028 年能有接近 42% 年複合成長率，屬於相當高幅度的成長。

為何醫療結合 AI 能有如此高之成長空間？想看看目前醫療體系其實仍有許多資源或時間浪費的地方。從病患的角度，等待許久時間僅為了幾分鐘看診；或從醫護工作者的角度，瑣事過多、人手不足導致過勞，甚至無法好好看診，這些都是有辦法透過科技改善的。好比利用 AI 搭配簡易醫材傳輸數據至醫院，提醒需要出門看診的時間；也能處理各種雜項數據，協助初步判斷病因等，能大大優化醫療系統效率。

而長佳智能所提供之產品，包含各項診斷、偵測系統，以及健康管理平台、雲端生醫平台等，便是希望能夠完善數位醫療模式，提升醫療品質並加快效率。

長佳智能在 2018 年才成立，5 年時間即擁有 10 項台灣食品藥物管理署上市許可、6 項美國食品藥物管理局上市許可。近一個月內也公告其「腦出血檢測系統」獲得衛福部 TFDA 第二等級醫療器材許可證核准通知，有利其腦神經產品類別的開發進度。

而目前長佳智能月營收規模大多還落在千萬台幣以下，長線成長可期加上高毛利率的條件下，目前營運規模尚未能抵銷營業費用，尚須持續留意後續營收成長情況才能穩定轉虧為盈。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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