永立榮蜜月行情甜 早盤勁揚近5成

羊水幹細胞新藥廠永立榮生醫 (6973-TW) 今 (20) 日以每股 31 元登錄戰略新版，在新藥開發與銷售醫美保養品雙軌營運策略奏效下，早盤最高衝至 46.05 元，強漲 48.5%，大展蜜月行情。

永立榮設立於 2015 年 9 月，資本額為 2.95 億元。主要股東除經營團隊外，美妝保養品大廠麗豐 - KY(4137-TW) 克麗緹娜持股 10.35％，為第三大股東、生技創投公司 MaxPro 及股市名人持股各 3％以上。

其中，MaxPro 曾參與多家國內外生技新創公司投資，並首創在美國那斯達克完成以 SPAC(特殊目的收購公司) 模式，合併新藥研發公司冠科美博，順利造殼掛牌上市的紀錄。

永立榮核心技術為羊水幹細胞分離與培養，進一步發展出新藥與醫美保養品；羊水幹細胞來源為懷孕 16-20 週的孕婦，進行羊膜穿刺產檢時所取得的羊水。

永立榮鎖定兩項適應症，分別為治療勃起功能障礙與治療乾眼症，其中，治療勃起功能障礙新藥預計本季會提出人體臨床試驗申請後展開一期臨床，並在輔大與北醫收 12 名受試者。

治療乾眼症新藥目前正在進行製程優化，預計今年會與美國法規單位諮詢，明年完成動物試驗並在美國申請一期臨床。