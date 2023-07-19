路透：日產汽車、Renault近日將宣布新聯盟協議

路透周三（19 日）援引三名知情人士消息報導，日產汽車（Nissan）(7201-T) 和雷諾（Renault）將在未來幾天宣布重組後的聯盟並敲定最終協議，替 10 個月來時而緊張的談判畫上句號。

兩家車商在今年 2 月宣布一項框架協議，計劃最快在 3 月完成談判。根據該協議，日廠汽車將收購雷諾新成立的電動車子公司 Ampere 最多 15% 的股份，而雷諾將減持日產 43 的股份。

報導指出，日產高層和一些董事對交易的細節條款提出質疑，表示需要妥善保護日產的智慧財產權，因此談判一直被延遲。

也因為這一延遲，日產與雷諾雙方長達數十年更加平等關係的努力變得更加複雜。日產汽車高層試圖重新平衡前董座 Carlos Ghosn 下台後，導致該汽車製造商陷入混亂後建立的聯盟。

其中兩名知情人士表示，日產一直在努力為其承諾對 Ampere 的策略投資設定一個較低門檻，該門檻低於 2 月宣布的 15% 上限。另一名知情人士說，雖然投資規模最終取決於 Ampere 的市值，但日產可能只會持有不到 10% 的股份。

對上述消息，日產聲明表示正在與雷諾進行建設性的談判，一但有成果便會在適當的時候對外公布。雷諾則拒絕置評，不過該公司表示，預估 Ampere 將在明年上半年上市，外界預估市值可能達 100 億歐元（約 112 億美元）。

智慧財產權成雙方協商重點

考慮到聯網汽車（Connected car）需要大量投資，雷諾希望吸引更多投資人向 Ampere 投資。日產和雷諾的初級合作夥伴三菱汽車也表示可能投資 Ampere，另外美國晶片巨擘高通 (QCOM-US) 也已表示會進行投資。

其中一名知情人士透露，討論的重點是如何處裡未來的智慧財產權，包括可能還沒研發出來的新技術。三菱汽車發言人表示，公司仍在考慮投資 Ampere，尚未做出任何決定。