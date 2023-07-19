車用面板需求旺 今年車用TDDI出貨量估年增54%

研調機構 TrendForce 今 (9) 日指出，隨著疫情趨緩，汽車市場回歸成長軌道，加上車內面板用量持續提升下，預期今年車用面板出貨數量將突破 2 億片，達 2.05 億片的水準，年增 5.1%，也帶動車用 TDDI 出貨量成長至 3800 萬顆，年增 54%。

研調表示，在車用面板用量與日俱增下，車用面板驅動 IC 的用量與技術也同步成長，其中車用觸控與驅動整合 IC(TDDI) 逐漸應用在新品上，推升其市占率。

研調補充，車用 TDDI 優勢在於將觸控與驅動功能整合後，IC 用量減少，整體成本優化，對車廠或 Tier 1 供應商也可簡化繁雜的供應鏈管理；技術方面，搭載 TDDI 的面板轉為內嵌式觸控 (In-Cell) 設計，光學表現也比傳統的外掛式觸控模組來的優異。

研調指出，正在開發中車款使用的中控台面板，絕大多數都將採用 TDDI 架構，預期用量將持續成長，去年車用 TDDI 出貨量約 2400 萬顆，今年將達 3800 萬顆。

依競爭業者來看，奇景光電 (HIMX-US) 進入車用市場較早，技術經驗成熟，也獲得 Tier 1 供應商及車廠客戶較高的信任，其他包括新思 (Synaptics) 及敦泰 (3545-TW) 也因為切入車用 TDDI 市場較早，分別在日系車廠以及中國車廠占有一席之地。

其他的 IC 廠商雖然較晚開始布局，但在與面板廠合作的策略下，包含 LX-Semicon、聯詠 (3034-TW)、瑞鼎 (3592-TW) 都開始導入新產品，若驗證順利，預期 2024 年起將逐步放量。

研調觀察，在車用面板尺寸放大、IC 架構精簡優勢下，將有助車用 TDDI 發展，以中長期趨勢而言，當面板尺寸超越 30 吋後，為考慮節約 IC 成本，廠商計畫改以 LTDI 的架構作搭配，現階段各 IC 廠正在開發初期。

研調認為，近幾年車用面板需求的大幅成長，讓各家 IC 廠商都試圖開發產品進入市場，相比消費性電子產品，車用產品在價格之外更強調的是可靠度與安全性，尤其是歐美日系等傳統車廠，不僅進入門檻高，製程與產品須通過車用規格，如 AEC-Q100, ISO 26262 等，驗證時程多半長達 2 至 3 年，並需要提供至少 5 年以上的供貨保證，與消費性產品市場運作模式截然不同。

因此，除了原來在供應鏈中的供應商不容易被取代外，急欲想進入供應鏈的廠商在前期也必須要投入大量資源，以爭取加入供應行列。