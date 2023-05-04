〈南茂法說〉Q1純益年減84% 驅動IC需求本季回籠

封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (4) 日召開法說會，並公布第一季財報，受客戶調整庫存影響，首季稅後純益 2.02 億元，年減近 84%，每股稅後純益 0.28 元，為四年來同期新低，展望第二季，董事長鄭世杰看好，面板驅動 IC 需求穩定向上。

細分各產品線，鄭世杰認為，記憶體整體需求回升速度仍落後於驅動 IC 與混合信號，客戶持續去化庫存，本季在記憶體大廠降載與短單挹注，整體營運動能略與第一季持平。

驅動 IC 方面，第一季延續第四季需求，尤其 TDDI 客戶急單相當顯著，觀察部分需求是來自維修市場，本季不論是車用面板、TDDI 與 OLED 驅動 IC 需求皆呈現穩定增加。

針對全年狀況，鄭世杰補充，今年資本支出規劃會比以往更審慎，主要投資綠能與 AI 自動化，也會根據設備稼動率狀況與客戶需求，進行適當的產能規劃。

南茂第一季營收 46.05 億元，季減 1.7%，年減 31.5%，毛利率 12.4%，季減 2.1 個百分點，年減 12.6 個百分點，營益率 4%，季減 2.6 個百分點，年減 14.3 個百分點，稅後純益 2.02 億元，季增 30.7%，年減 83.5%，每股稅後純益 0.28 元。

截至第一季底，南茂存貨週轉天數 69 天，較上季的 74 天下降，但仍高於去年同期的 58 天；資本支出方面，首季資本支出金額為 3.13 億元，包括 LCD 驅動 IC、封裝與測試，折舊則為 11.98 億元。