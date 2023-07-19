台股下半年漲勢可期？法人：訂單尚未復甦 中性看台股

台股今 (2023) 年上半年漲逾 2 成，市場關注下半年能否繼續強者恆強？對此，摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰認為，目前訂單尚未明顯復甦，必須等歐美中經濟體明顯復甦，台灣經濟表現才有望好轉，因此對台股持中性看法。

摩根投信今 (19) 日舉行第 3 季市場展望記者會，許長泰對於台股後市看法做上述表示，但他也強調，對台股持中性看法並不是要立刻賣掉台股，主要是台灣的經濟復甦比起亞洲市場並不是那麼漂亮，要等歐美中等經濟體明顯復甦，台、韓等科技業為主的經濟體才有望復甦。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧補充說明，台股本益比從 13 倍提高到 16 倍，但企業獲利卻沒有跟著本益比提升，由於明年初總統大選登場，根據歷史經驗，選前都會有政策利多帶動股市上漲。

林雅慧進一步指出，從過去 7 次大選經驗來看，台股有 4 次在選前半年上漲，至於下跌年度則是受外在政經環境影響，包括美國次貸風暴、中國股匯市改革等外在因素。

摩根投信認為，台股後市表現應聚焦在廠商的購買力是否回升，另外包括 AI 的市場需求及政策等因素也會影響股市，因此目前對台股持中性態度。

摩根投信指出，股市在歷經上半年反彈後，7 月仍處於「驚驚漲」的狀態，其中又以具備 AI 概念的科技股為這一波行情的領頭羊，但在美國經濟過熱與中國復甦不如預期的干擾下，近期市場又再度出現衰退雜音。

摩根資產管理建議，有鑑於以科技股為主的成長股在上半年明顯領先，下半年可考慮多元配置高股息股票與具備較高收益率的優質債券，以因應潛在的衰退風險。