外資在台股反手買超5.87億元 加碼這四檔股票各逾萬張

台北股市今 (19) 日大盤出現大幅振盪走勢，終場大跌 111.47 點，收在 17116.44 點，本土法人合計賣超 100.33 億元，但外資今天則反手買超 5.87 億元；外資買超英業達 (2356-TW)、開發金 (2883-TW)、長榮航 (2618-TW)、彰銀 (2801-TW) 張數都逾萬張。

7 月 19 日外資在集中市場買超 5.87 億元，投信賣超 21.11 億元，自營商賣超 79.22 億元；在期貨市場方面，外資交易口數淨額爲 -3913 口，未平倉合約口數爲多 3130 口。

7 月 19 日外資在集中市場買超較多的個股爲英業達、開發金、長航航、彰銀、啟碁、緯創、寶成、京元電、中環、元大金；7 月 19 日外資在集中市場賣超較多的個股爲聯電、仁寶、中信金、永豐金、亞泥、中鋼、群創、兆豐金、力積電。

7 月 19 日投信在集中市場買超較多的個股爲亞泥、佳世達、永豐金、中信金、中鋼、兆豐金、力積電、大聯大、大成鋼、統一；7 月 19 日投信在集中市場賣超較多的個股爲開發金、緯創、宏碁、寶成、南亞、華新、聯強、遠傳、慧洋 - KY、和碩。

7 月 19 日自營商在集中市場買超較多的個股爲佳世達、緯創、大聯大、富邦金、華新、中工、光寶科、台灣大、中華電、神達；7 月 19 日自營商在集中市場賣超較多的個股爲長榮航、長榮、陽明、群創、鴻海、華航、宏碁、聯電、英業達、日月光投控、新光金。

市場專家指出，台股目前有在高檔振盪作頭的疑慮下，雖然具有題材的中小型個股今天盤中仍活力十足，不過，現階段對手中持股仍宜審慎檢視。