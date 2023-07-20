〈台股盤前〉高檔連爆鉅量長黑走勢失守5日線 慎防多殺多

台北股市 19 日早盤開在 17265.38 點，最高 17340.82 點，最低 17082.54 點，收在 17116.44 點，下跌 111.47 點，全場成交值為 4271.76 億元，指數上下震盪 258.28 點，在台積電 (2330-TW) 今天召開法說會同時，市場專家仍強調，大盤日 K 連兩黑失守 5 日線，要慎防多殺多。

就今天早晨的美股收盤指數來看，重要蘋果傳出打造類似 ChatGPT 聊天工具人的服務 (Apple GPT) ，其收盤價衝破每股 195 美元，改寫歷史新高紀錄；俄烏戰爭惡化，黑海港口城市敖德薩 (Odesa) 受襲，俄羅斯警告不保證船隻安全，恐影響當地穀物出口，推動芝加哥小麥期貨價格急速飆漲。

美股收盤道瓊指數上漲 109.28 點，或 0.31%，收 35,061.21 點。那斯達克指數上漲 4.38 點，或 0.03%，收 14,358.02 點。標普 500 指數上漲 10.74 點，或 0.24%，收 4,565.72 點。費城半導體指數下跌 40.70 點，或 1.06%，收 3,801.66 點。

其中，今天將召開法說會台積電昨收平盤，以 581 元作收，但今晨的台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.09%。就等今天公司釋出第二季獲利及下半年營運展望。

證券分析師黃漢成說，台股大盤出現高檔連續爆發大量下跌、技術指標背離及新台幣貶值的不利指標，同時，法人也對台積電 (2330-TW) 在第三季的展望轉趨於保守，台股目前有在高檔振盪爆量成頭的疑慮也正加深之中。

同時，台股昨日終場大跌 111.47 點，收在 17116.44 點，本土法人合計賣超 100.33 億元，但外資方面則反手買超 5.87 億元；外資買超英業達 (2356-TW)、開發金 (2883-TW)、長榮航 (2618-TW)、彰銀 (2801-TW) 張數都逾萬張。

在重要訊息方面，台表科 (6278-TW) 公布 6 月自結稅後純益爲 2.85 億元，較 2022 年同期衰退 33%，但相當於 2023 年第一季整季的稅後純益，每股純益爲 0.97 元。

聖暉 (5536-TW) 轉投資 PCB 製程應用電解設備及耗材廠衛司特 (6894-TW)，上櫃申請案昨日獲准。