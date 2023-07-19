貝恩研究：到2030年 全球1.5億工作將轉向55歲以上中高齡勞工

諮詢顧問公司貝恩的一項最新研究顯示，到了 2030 年，全球將有多達 1.5 億個工作從年輕族群轉向 55 歲以上的年長勞工，勞動力結構明顯趨於高齡化。

貝恩還預測，到 2031 年，七大工業國 (G7) 年長且經驗較豐富的勞工，占總勞動力比重將達四分之一以上。

貝恩合夥人 Andrew Schwedel 周二在 CNBC 的 Squawk Box Asia 節目中表示，這是一項巨大的轉變。日本已在這方面取得領先，有將近四成的勞動力人口年齡超過 55 歲，歐洲和美國緊跟其後，比率介於 25% 至 30% 間。

不過，勞動力高齡化的現象不止存在已開發國家。研究顯示，到 2050 年，中國 65 歲以上人口數也將翻倍。

貝恩指出，進入勞動力市場的年輕勞工越來越少，部分和較低的生育率以及受教育時間拉長有關。

另一方面，根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 數據，提前退休的長期趨勢正在慢慢逆轉，這點可從近來興起的「逆退休」(Unretirement) 潮中看出，在就業市場吃緊、通膨高漲以及新冠健康風險減少的環境下，市場上出現了退休後又重新回到職場的現象。

貝恩表示，退休人數在疫情剛爆發前幾個月暴增，現在看來更像是勞工們請了長假。