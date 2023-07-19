【遠東商銀】英國發布CPI前，英鎊呈疲態

◆USD/JPY

美國消費者物價錄得逾兩年來最小年增幅，減輕美國聯邦準備理事會 (FED) 繼續升息的壓力，貨幣市場基本已消化 FED 在 7 月 25-26 日政策會議上升息 25 個基點的預期，但預計最早在 12 月降息，導致美元兌主要貨幣觸及一年多低點；此外，週二日本指標十年期公債收益率徘徊在四個月高點附近，突顯圍繞日本央行 (BOJ) 下週可能對其政策作出鷹派調整的猜測持續升溫，而且日經新聞對 BOJ 副總裁內田真一採訪，被部分市場人士解讀為 BOJ 在 7 月 28 日調整收益率曲線控制 (YCC) 政策打開大門，提供日圓支撐，但流動數據顯示，美元兌日圓的大額拋售已枯竭，在日本結束長周末恢復交易後於亞洲時段呈現盤整。

隨後美國商務部公布 6 月數據顯示，工業生產與製造業產出分別較前月跌 0.5% 及 0.3% 皆遜於預期，而且產能利用率降至 78.9% 與零售銷售增長 0.2% 均不及預估值，打擊美元兌日圓至 137.69 低點，但美國 5 月企業庫存較上月增加 0.2% 符合預期，並據全美住宅建築商協會 (NAHB) 調查 7 月美國住宅建築商信心指數升至十三個月最高達 56，而且 BOJ 總裁植田和男在二十國集團 (G20) 財經領導人會議後的新聞發布會稱，距離持續穩定實現央行 2% 的通貨膨脹目標仍有一段距離，會一直耐心地繼續實施 YCC 下的超寬鬆貨幣政策，推升美元兌日圓至 139.13 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 138.50-70，阻力於 139.80-140.00。

◆EUR/USD

高盛下修未來一年美國經濟衰退概率至 20% 支撐美元，並據昨日澳洲央行 (RBA) 的 7 月會議紀錄顯示，因政策具限縮性，而且家庭財務緊縮或導致經濟下滑和失業率上升，故維持利率穩定，並可能採取緊縮措施抑制通貨膨脹，但市場傾向 RBA 在 8 月暫停升息，而且信用評級機構惠譽表示中國經濟增長將維持目標之上，但德意志銀行下調中國今年經濟增長預測至 5.3%，令澳幣和紐元等風險貨幣承壓，歐元兌美元則受限於 1.1275 高點。

隨著德國央行 (Bundesbank) 總裁暨歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員納格爾對 9 月再收緊政策持謹慎態度，並據國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃稱，全球製造業等經濟活動正放緩，中期增長前景依然疲弱，而且 ECB 管理委員會委員克諾特認為 7 月後是否升息絕非必然，ECB 將密切關注未來幾個月通貨膨脹降溫跡象，以免升息過快，打壓歐元兌美元至 1.1207 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1235-55，支撐於 1.1140-60。

◆GBP/USD

週二民意調查機構 YouGov 調查認為英國脫離歐盟是錯誤的英國人比例本月創紀錄新高，而且市場研究公司凱度表示截至 7 月 9 日的四週內，食品雜貨價格較去年同期回落至 14.9%，漲幅為連續第四個月放緩，更創今年 3 月見頂以來最明顯回落，拖累英鎊兌美元自 1.3125 高點下跌。隨著英國今日公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 前倉位調整，推低英鎊兌美元至 1.3027 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3030-50，支撐於 1.2940-60。

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