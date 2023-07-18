鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為146元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.48元上修至6.54元，其中最高估值12.75元，最低估值3.29元，預估目標價為146元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 12.75 10.48 12.66
最低值 3.29 -7.07 2.36
平均值 8.01 2.47 8.04
中位數 6.54 2.69 9.11

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 287,198,000 271,512,000 266,498,000
最低值 227,449,000 210,800,000 252,725,010
平均值 260,743,390 247,223,540 257,879,540
中位數 259,815,960 250,059,300 254,415,600

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 87.07 45.57 5.06 0.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		 627,283,761 489,406,832 207,077,912 190,589,281

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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