〈台股盤前〉AI題材主導多頭籌碼 有望先站穩萬七

台股昨日多空來回拉鋸，一度遭壓在紅盤下，終場上漲 63.12 點或 0.37%，收在最高點 16962.03 點，並站回十日線，持續往萬七和月線位置靠攏，成交量也放大至 3494 億元，法人認為，隨著美股反彈，台股今 (13) 日有望續由多方主導，但能否一舉站穩萬七，要看 AI 話題能否持續發酵，以及輪動族群是否接棒跟上。

由於美國 6 月通膨數據放緩幅度，超過預期，投資人押注聯準會升息周期將結束，昨日美股反彈。

其中，道瓊指數上漲 86.01 點或 0.25%，收 34，347.43 點；那斯達克指數上漲 158.26 點或 1.15%，收 13，918.96 點；標普 500 指數上漲 32.9 點或 0.74%，收 4，472.16 點；費城半導體指數上漲 67.95 點或 1.86%，收 3，721.5 點；而台積電 ADR 漲逾 2.6%。

三大法人昨日合計在集中市場小幅賣超 17.86 億元，其中，外資賣超 56.58 億元，投信轉買 16.52 億元，呈現連 3 買，自營商買 22.2 億元，為連 2 買。

被投資人稱為「最懂海的男人」的台驊投控董事長顏益財，繼公告清空長榮 (2603-TW) 持股後，再公告於 3 月 10 日至今出掉陽明 (2609-TW) 共 6000 張持股，令市場憂心是否海運市況將持續走疲。

超微執行長蘇姿丰下周將訪台，公開露臉時間比外界原預期的下周三更早，將於下周一出席國立陽明交通大學頒授其名譽博士學位典禮，市場預期，將再炒熱 AI 新一波話題。

外媒報導，IBM 旗下新一代企業級 AI 數據平台 Watson 系統，將採自研 AI 晶片，並交由三星代工。

摩根士丹利證券在最新研究報告中對於誤判趨勢認錯，並全面大幅調升廣達 (2382-TW)、金像電 (2368-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯穎 (6669-TW) 等目標價 7 成至 1.8 倍。

法人指出，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3%，創 2 年多來新低，優於預期的 3.1%，市場對貨幣政策緊縮的力道將轉向偏鴿，有助投資情緒轉強，今日台股有望挑戰重回月線和萬七整數關卡，短期止跌訊號明確。

不過，法人也提醒，上檔仍有 10 日均線、月均線反壓，且月均線扣抵值往上扣高，預期台股尚未結束震盪整理格局。