三大法人買超逾170億元 散戶雄兵進場籌碼趨凌亂？

台股加權指數今 (14) 日終場大漲 222.31 點，以 17283.71 點作收，成交量略縮至 4228.2 億元，外資合計在上市櫃市場買超 168.13 億元，主要買超標的有金控股、晶圓雙雄和部分熱門 ETF，而三大法人共買超 171.84 億元，金額並未有明顯放大。

三大法人今日合計買超 171.84 億元，法人提醒，今日台股的大漲，事實上三大法人買超並不多，判斷應是中實戶和散戶積極進場，須留意，籌碼漸趨凌亂，先觀察台幣轉強後，外資能否持續接棒推升大盤。

在集中市場中，三大法人買超 137.81 億元，其中，外資買超 124.07 億元，投信賣超 13.6 億元，自營商買超 27.35 億元。

而在店頭市場，三大法人買超 34.03 億元，其中外資買超 44.06 億元，投信賣超 1.18 億元，自營商賣超 8.85 億元。

外資買超前 10 大標的依序有國泰永續高股息 (00878-TW) 達 5 萬張，新光金 (2888-TW)2.3 萬張，中信金 (2891-TW)、國泰台灣 5G+(00881-TW)、兆豐金 (2886-TW) 均超過 1.5 萬張，元大高股息 (0056-TW)1.4 萬張，中環 (2323-TW)、台積電 (2330-TW)、聯電 (2303 和元大台灣 50(0050-TW) 則均超過 1.1 萬張。

外資賣超前 10 大標的則有廣達 (2382-TW)2.7 萬張，光寶科 (2301-TW)1.3 萬張，大同(2371-TW) 和華航 (2610-TW) 均超過 1.1 萬張，元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 達 1 萬張，陽明 (2609-TW)、長榮(2603-TW)、華邦電(2344-TW) 均逾 6000 張，華孚 (6235-TW) 和偉訓 (3032-TW) 達 5500 張。

而投信買超前 10 大標的有元大高股息 (0056-TW)4300 張，廣達和光寶科均逾 2000 張，合晶 (6182-TW)、精成科 (6191-TW)、瀚宇博 (5469-TW) 達 1400 張上，台燿 (6274-TW)940 張，欣興 (3037-TW)、遠東新 (1402-TW) 和中美晶 (5483-TW) 在 850 張上。

投信賣超前 10 大標的分別為長榮航 (2618-TW) 近 8500 張，聯電 5200 張，榮剛 (5009-TW)、開發金 (2883 在 2500 張上下，緯創 (3231-TW)、漢翔 (2634-TW)、聯嘉 (6288-TW) 均逾 2000 張，奇鋐 (3017-TW)、建準 (2421-TW) 和森崴能源 (6806-TW) 也超過 1100 張。

法人指出，AI 趨勢下帶動高階 PCB 材料、記憶體、機殼和散熱模組應用等供應廠商，可留意第二季業績成長股，以及受惠美國寬頻建設補助的網通產業、長期趨勢穩健的電動車概念股等。