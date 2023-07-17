美國媒體業前途無亮 短期內不會改善

傳統電視正在消失；廣告收入疲軟；串流媒體不賺錢。在演員和編劇工會展開漫長而痛苦的罷工後，好萊塢實際上已經關閉。

隨著媒體業的財報季本周拉開序幕，所有這些動盪都將成為投資人關注的焦點。周三 (19 日) 公布財報的 Netflix (NFLX-US) 首當其衝。

與傳統媒體巨頭相比，Netflix 憑藉新的廣告模式並推動停止密碼共享，看來處於業界最佳狀態。迪士尼 (DIS-US) CEO 艾格 (Bob Iger) 的合約上周延長至 2026 年，他告訴市場他需要在這個職位上待更多時間來應對面前的挑戰。排在首位的是迪士尼電視網絡面臨的競爭，因為這部分業務的狀況似乎比艾格想像的更糟糕。他說，「它們可能不會是迪士尼的核心。」

SVB MoffettNathanson 分析師納桑森 (Michael Nathanson) 在艾格發表上述看法後表示，「我認為艾格的言論是對該季的警告。我認為他們對這一行非常擔憂。」

他指出，雖然軟性廣告市場最近幾季一直給該產業帶來壓力，但 Netflix 和 Disney+ 最近推出費用更便宜的廣告版訂閱方案選項可能會成為一個亮點，因為它是該產業本季為數不多的成長和關注焦點之一。

艾格在最近的投資人電話會議中詳細討論了廣告如何成為 Disney+ 獲利方向的一部分。 包括 Netflix 在內的其他業者也表達了相同的觀點。

Netflix 將在周三收盤後公布財報。華爾街將渴望聽到有關在美國推出密碼共享打擊行動以及新推出的廣告版選項的更多細節。該公司股價在 2022 年出現 10 年來首次用戶流失後進行了修正，今年上漲近 50%。

在艾格表示傳統電視「可能不是公司核心」後，投資人的焦點還將放在派拉蒙全球 (PARA-US)、康卡斯特 (CMCSA-US) 和華納兄弟探索公司 (WBD-US) 等傳統媒體公司上，這些公司都擁有重要的付費電視網路投資組合，同時出售在內的各種選項都擺在面前。這些企業迪士尼將在未來幾周公布財報。