女股神旗下ARKK漲超50% 投資人趁機殺出

女股神伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 今年已上漲超過 50%，不少投資人也正趁此賣出。

據 FactSet 的統計數據顯示，過去 12 個月內，ARKK 遭到投資人贖回的淨額達到 7.17 億美元。對於自 2014 年成立以來一直吸引投資人資金流入的基金來說，如今的外流標誌著一個明顯的反轉。

ARKK 曾經是規模最大的主動管理型 ETF，管理資產規模將近 300 億美元，但目前已縮水至約 90 億美元，主要原因是投資虧損。

儘管 ARKK 近期有所上漲，但股價仍比歷史高點低約 70%。 ARKK 持有的前五名股票是特斯拉、Coinbase、Roku、Zoom 和 Block。去年只有特斯拉和 Zoom 實現盈利。特斯拉在該基金中佔比約 11% ，為該基金今年的上漲提供了動力。

CFRA Research ETF 數據和分析主管 Aniket Ullal 表示，與 ARKK 表現良好時相比，市場情緒肯定發生了變化。如今是一個更具挑戰性的環境，預計利率將在更長時間內保持較高水準。

伍德先前多次表示，特斯拉是 AI 題材最大受益股，預估其股價能因自駕技術而在 2027 年漲到每股 2000 美元，遠高於目前的約每股 200 美元。詳細來看，在牛市的情況下，特斯拉股價在 2027 年將達到 2,500 美元，而若是在熊市的情況下，則股價將為 1,400 美元。

「我們相信，到了 2038 年，全球自駕計程車平台的營收將從目前約零成長到 10 兆美元。很多人把特斯拉看成汽車股，但我們認為特斯拉遠不只此。」伍德說。