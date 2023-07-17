裁員潮起 業務銳減 香港外資投銀「淡出」？

7 月，維多利亞港的暖風，醺著南側中環金融區內鱗次櫛比的高級辦公大樓。在這個金融投銀「熱島」區域工作的李婷（化名），感受到的卻是陣陣寒意。

今年以來，李婷生怕裁員的厄運會突然降臨在自己頭上。

作為一名在香港外資投銀任職的員工，很長一段時間裡，她身邊每隔幾天就會傳來朋友、同行被裁的消息，而且一兩天後她就能看到一份完整裁員名單，包括被裁人員姓名、所屬公司、部門及職位。

據《經濟觀察報》報導，這一波始於去年第 3、4 季的香港投銀裁員潮，讓每位從業人員人心惶惶。

曾幾何時，國際投銀巨頭匯聚香港，投銀人才在這裡風雲際會，光環在身。無論是中資大型銀行赴港上市盛宴，還是「新經濟」公司赴美、赴港 IPO 狂歡，國際知名投銀均在其中扮演著極其重要的角色。

外資投銀「晴天打傘，雨天收傘」

相較於在港中資投銀，外資投銀的裁員力道明顯更大。

在李婷看來，多年來，外資投銀都陷入「晴天打傘，雨天收傘」的怪圈：市場好的時候，他們拚了命招人，市場不好的時候，裁員力道也非常大。

以往，外資投銀人員收入最多的時候，是中資的兩倍。李婷工作四、五年後，在 2021 年進入外資投銀，月薪已經有 15 萬港元，獎金另計。

如今，李婷所在的團隊有八個人，至今裁了一個人，算是影響沒那麼大的團隊。「你看看如果哪個行業組項目比較少，那可能就有較大裁員風險了。」包括她在內，還在工作崗位上的人也沒多少安全感，被裁通知往往當天才下發，說走就走成為常態，此前並沒太多預兆。

李婷說，香港大部分投銀現階段基本奉行「只出不進」政策，對於機構內部非投銀職缺，例如研究員、分析師崗位，並非他們無法勝任，只是機構傾向於招募做研究出身的人才。

外資投銀無法展現對接海外投資人能力

就這一兩天，李婷在等一位企業客戶回覆，以決定要不要赴中國出差。她赴中國與企業洽談的機率並不低，但她真正談成的項目寥寥可數。

李婷說的這種情況，現在變得愈來愈多。6 月 1 日，第三次遞表港交所的藥師幫公司，宣布終止委任高盛為整體協調人。今年年 4 月、5 月，北京第四範式智能技術公司和科笛集團也先後與高盛解除整體協調人合作關係。

聯合資信副總裁艾仁智表示，今年上半年，多家中國 IPO 企業宣布把境外上市全球協調人改成中資券商。外資投銀尋找海外投資人的能力較強，但隨著中美政治環境日益複雜，海外投資人的投資比率逐年減少，這導致外資投銀無法展現對接海外投資人的能力。

多位投銀人士亦表示，美國聯準會（Fed）持續升息，融資成本升高，對發行人來說，向境內銀行借款的選擇，明顯優於香港上市融資。