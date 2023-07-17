「七股鹽山風箏嘉年華-空中侏儸紀」 7月22、23日氣勢登場

「七股鹽山風箏嘉年華 - 空中侏儸紀」7 月 22、23 日即將在七股鹽山登場，由全台最長 25 公尺長的飛龍風箏，領軍暴龍、翼龍、三角龍…. 等逾 20 隻大型軟體恐龍風箏在七股鹽山領空翱翔旅行，不僅是全台最壯觀、最多種類的恐龍風箏表演，更是全球首次在雪白的鹽山舉辦的風箏嘉年華，特殊壯麗的景觀，兼具了探險與網美拍照的樂趣。

臺鹽 (1737-TW) 指出，「七股鹽山風箏嘉年華」是由臺鹽公司與亞洲國際風箏聯合會聯合舉辦，集結了台灣北中南專業的風箏達人連袂放飛，現場除了施放由紐西蘭授權、全台最長 25 公尺的飛龍風箏外，還有德國風箏設計師 Rolf 費時 2 個月、由 2000 多片風箏布縫製而成、起飛氣勢磅礡的飛天龍風箏，還有首次曝光 20 公尺擬真暴龍風箏和萌度爆表的 Q 版三角龍風箏，全場超過 20 隻大型軟體恐龍風箏，讓七股鹽山化身神奇的恐龍世界。

此外，還有應景的冰淇淋、鯨魚等造型軟體風箏，以及超過百米的老鷹、蜜蜂等串聯風箏和平面造型風箏，勢必將七股鹽山的領空點綴得繽紛多彩，讓民眾好好拍、好療癒，幸福感爆表。

除了天上的大型風箏的展演外，地面還有搖擺大白鵝、動感蚵寶等豐富的風動地景風箏，以及每天下午 2:00 提供風箏彩繪 DIY 互動體驗，每日一場 30 名，活動前 15 分鐘開放現場報名，額滿截止。現場另有非常適合家庭親子旅遊。白天七股賞風箏、晚上將軍吼，歡迎大家到七股鹽山度過一個充實美好「鹹」不下來的週末。

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臺鹽指出，七股鹽山風箏嘉年華即將隆重登場，歡迎風箏愛好者、恐龍迷，以及喜愛戶外活動的人，到七股鹽山享受恐龍風箏翱翔的樂趣。