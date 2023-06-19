榮運看好後市 將購入新遊覽車、大園物流中心Q3啟用

榮運 (2607-TW) 今 (19) 日召開股東常會，完成董事改選，法人解讀，榮運未來仍以長榮集團大哥派主導公司營運，而對於後市營運，榮運預計今年將新採購 11 部歐系六期環保遊覽車，搭上旅遊市場復甦，同時，旗下長榮物流的大園國際物流中心將於第三季啟用，添營運新動能。

榮運今日順利完成董事改選選出的新任董事分別為，繪股份有限公司取得三席董事，代表人分別為邱顯育、林振芳、葉佳全，而長榮海運 (2603-TW) 取得二席，代表人分別為柯麗卿和戴錦銓；三席獨董為張清和、史文章、曾玉勤；法人解讀，榮運未來仍以長榮海運大哥派主導公司營運。

榮運說明，去年汰舊 7 部歐系四期環保遊覽車、1 部中型巴士，另汰舊換新 2 部中型巴士，今年新採購 11 部歐系六期環保遊覽車，以搭上航空旅運復甦商機。

而榮運大園物流園區去年第二季完工啟用，倉儲租賃招商成果已達 100%，園區佔地約 28000 坪、總樓地板面積約 40000 坪 (辦公棟 + 倉儲棟)，倉儲棟四層可出租面積 35000 坪，順利全數招商完成，辦公棟租賃也引進便利商店和電商業者進駐。

另一方面，榮運轉投資長榮物流為擴展全球服務網絡，柬埔寨和韓國子公司於第一季投入營運，藉此分散歐美降低對中國依賴的衍生風險。

同時，長榮物流於長榮海運高雄第七貨櫃中心，建置亞太營運基地的物流倉儲中心，第二季正式營運，同時將採購 14 部歐系六期環保曳引車，因應節能減碳措施。

而長榮物流的大園國際物流中心，預計第三季啟用，客戶可透過保稅平台，按客戶需求加工、分批提貨出倉等，提升競爭力。