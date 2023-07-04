台灣行動網路體驗報告出爐 中華電囊括4項網速冠軍

國際行動網路調查權威 OPENSIGNAL 今 (4) 日公布最新「台灣行動網路體驗報告」，並首次包含台灣 5G 及整體行動涵蓋體驗項目，中華電 (2412-TW) 拿下 4 項網速冠軍、遠傳 (4904-TW)5G 可用率居冠、台灣大 (3045-TW) 則奪得品質一致性獎。

OPENSIGNAL 首次發布台灣「5G 涵蓋」及「整體行動涵蓋」評比指標，其指標代表台灣各電信業者可提供消費者使用行動電話地理位置的廣度及深度。

在整體涵蓋方面，中華電信的得分為 9.3 分，遠傳和台灣大緊隨其後，二者不分伯仲，得分分別為 8 分和 8.1 分。中華電信以 6.4 分獲得 5G 涵蓋體驗獎。

中華電信獨獲「5G 涵蓋」及「整體行動涵蓋」第一名，此外也拿下「5G 下載、上傳網速」、「整體下載、上傳網速」等 4 項冠軍。OPENSIGNAL 表示，在 5G 下載速度上，中華電得分為 332.2Mbps，比排名第二的遠傳 224.3Mbps，快 100Mbps 以上。

中華電信也另獲得「5G 影音體驗」、「5G 遊戲體驗」及「整體影音體驗」等 3 項並列冠軍，為國內獲得最多項冠軍之電信業者。

遠傳「5G 可用率」繼去年 9 月拿到 OPENSIGNAL「5G 全球行動網路體驗報告」認證全球第二後，在今日最新報告中，遠傳「5G 可用率」、「整體可用率」均稱冠三雄。

此外，遠傳此次唯一同時囊括「5G 影音體驗」、「5G 遊戲體驗」與「5G 語音應用程式體驗」獎項三冠王的業者。

台灣大奪得品質一致性獎。對於需求高的應用程式，台灣大的品質一致性得分為 85.6%，領先於遠傳電信的 82.4%。

