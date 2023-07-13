【選股策略】財報公布前怎麼挑股票？教你怎麼找「財報潛力股」！

一、財報潛力股 – 營收季增年增潛力股

財報公布季來啦！趁這個時候和大家分享一下財報公布前可以怎麼去找值得關注的潛力股，或許獲利數字出來會有意想不到的收穫喔！

首先，從已公布的營收之中 (舉例來說：若是 Q2 財報公布前，則用 4-6 月營收加總)，去找 Q2 營收大幅季增(Q2 比 Q1 多) 和年增 (比去年 Q2 多) 的公司。

接著，當行情轉佳或有好消息的時候，籌碼集中的股票較有機會出現行情，因此可以從股權分散表去篩選籌碼集中 (持有 100 張以上佔股權的比例夠高) 的股票。

最後，因為如果公司本業不賺錢，或獲利表現僅在損益兩平邊緣，則市場對這種股票的期待就不高，因此可以挑營業利益和 EPS 都表現不錯的公司。

舉例來說：2022/11/02 的時候，此方式篩出的清單如下：

究竟是用哪些條件篩出這些優質股呢？快往下看吧！

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(2022 年和大家分享了：關於財報的 9 種選股策略，更深入估值及評價細節請看：豐 XQ 殿堂 9 堂估值大補帖)

二、營收季增年增潛力股

但由於這次篩到的股票，若希望成交金額超過 1 億，僅有 1519、5876 符合，故下表是將成交金額門檻下調至 1000 萬的結果！

篩出來的個股如下：(5508-TW) 永信建、(1519-TW) 華城、(1808-TW) 潤隆、(2809-TW) 京城銀、(6291-TW) 沛亨、(4506-TW) 崇友、(5876-TW) 上海商銀，一共 7 檔。

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