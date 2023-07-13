美股重點新聞摘要2023年07月13日

今日操盤前瞻

Fed 褐皮書

南韓央行利率決議

中國 6 月進出口

IEA、OPEC 月報

美國 6 月 PPI、上周失業金數據

Fed 褐皮書：美國經濟回升但成長速度將放緩

美國聯準會 (Fed) 周三（12 日）公布對各轄區調查的「褐皮書」顯示，截至 6 月 30 日的約 6 周內，美國經濟活動整體有所增加，銀行貸款仍疲軟、就業和物價小幅成長，整體預估未來經濟擴張步伐將放緩。閱讀全文...

Fed 傳聲筒：7 月可能是今年最後一次升息

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週三 (12 日) 撰文指出，美國 6 月消費者價格指數 (CPI) 增幅創 26 個月新低，這提高聯準會在本月預期升息後停止升息的機率，即 7 月可能是今年最後一次升息。閱讀全文...

馬斯克宣布成立新公司 xAI 與 ChatGPT 母公司 OpenAI 較勁

外媒周三（12 日）報導，馬斯克宣布成立 xAI 人工智慧（AI）公司，目的是「了解宇宙的真實本質」。馬斯克近幾個月來一直暗示他希望建立一個當下火爆的 ChatGPT 人工智慧聊天機器人的替代品，也經常公開批評 ChatGPT 的所屬公司 OpenAI。閱讀全文...