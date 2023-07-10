葉倫訪中5大重點整理、台積電6月營收下滑11.1%

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 27 分)

■ 道瓊指數：下跌 -33，跌幅 -0.10% 至 33904。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -43.75，跌幅 -0.29% 至 15138.00。

■ 標普 500 指數：下跌 -8.75，跌幅 -0.20% 至 4425.25。

【今日總經數據】美國 6 月消費者通膨預期、美國５月消費信貸變化。

美國已公布之 6 月非農就業數據，新增 20.9 萬人，終止連 14 個月高於預期，失業率自 3.7% 降至 3.6%，符合市場預期。

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二、美股盤前關注重點

1. 葉倫訪中 5 大重點整理：美國財務部長葉倫昨日結束為期四天的訪中國大陸行程，此次訪中行程，葉倫會見了多位中國新一屆經濟領導人如李強、何立峰、潘功勝、劉鶴等人，雙方官員皆表示會談有助於穩定美中關係。以下針對此次訪中行及最後一日的記者會，整理以下 5 大重點：

■ 美國和中國之間有著重大分歧，這些分歧需要明確且直接溝通，但拜登總統和我看待美中關係，不會透過大國衝突的框架，我們相信這世界夠大，足以讓我們兩國繁榮發展。

■ 美國不尋求與中國經濟脫鉤，但也嚴正關切中國將實施出口管制鎵、鍺等半導體材料的反制西方經濟的作為。

■ 美國政府將繼續採取「必要的、有針對性」的行動以保護美國和美國盟友的安全利益，在採取這些行動時，美方將遵循透明、範圍狹窄、目標明確等重要原則，「這些行動是出於直接的國家安全考慮，而非用來獲得經濟優勢」，此外也強調，美方的「去風險」涉及的是經過清晰說明、定義狹窄的美國國安關切，以及美國在幾個關鍵產業的供應鏈多元化舉措。不過在這些關鍵領域，中美兩國的貿易和投資也仍在進行，並且給雙方都帶來了好處。

■ 重申了終結俄烏戰爭的重要性，指美國對烏克蘭的支持不會改變，中國企業必須避免向俄羅斯提供物質支持，或協助俄羅斯逃避制裁。

■ 對中國加徵關稅的問題時，葉倫表示，由於美國法律規定，關稅在徵收 4 年後自動失效，現在美國貿易代表辦公室正在針對對中國加徵關稅一事評估。

2. 台積電 6 月合併營收同比下滑 11.1%：上半年營收同比減少 3.5%，台積電今日上午公布 6 月合併營收達 1564.04 億元，較上月減少 11.4%，較去年同期減少 11.1%，累計上半年營收約為 9894.74 億元，年減 3.5%。台積電曾在先前的法說會上預言上半年的營收將比去年同期下降約 10%，因而就之前公布的累計營收來看，比原先預期的要優，此外，下半年應客戶有新產品問世，因而先前預期下半年業績將優於上半年。

3. 馬斯克前進馬來西亞，增加投資充電網路建設：此外，據《馬來西亞前鋒報》報導，特斯拉總裁馬思克將於下週將與馬來西亞拿督斯里安華討論進一步增加投資的可能性。自今年 3 月 1 日馬來西亞國際貿易和工業部長 Tengku 表示已批准特斯拉從馬來西亞出口純電動車的申請。此外隨著東南亞對於電動車的需求越來越高，馬來西亞貿易部長表示特斯拉 (TSLA.US) 將於 7 月 20 日推出特斯拉在馬來西亞的業務，引進服務中心，並建立一個超級充電網。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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