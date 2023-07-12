遠雄港第二階段營運啟用 NVIDIA洽談進駐

遠雄港 (5607-TW) 第二階段開發今 (12) 日舉辦啟用典禮，遠雄自貿港董事長葉鈞耀表示，將致力發展成國際大型廠商進駐營運的全球運籌中心，其中，國際大廠 NVIDIA 正在洽談中，只待雙方簽約，最快有望下半年進駐。

遠雄港第二階段有加值廠房 C、D、E、F 共 4 棟投入營運，預計年進出口貿易額可再增加 1.5 兆元，其中，與 NVIDIA 正洽談，只待雙方簽約，最快下半年進駐。

遠雄航空自由貿易港區是國內唯一空港自貿區，受惠於台商回流、產業群聚、供應鏈完整等優勢，陸續吸引 13 家全球頂尖國企業進駐營運，進駐廠商多為半導體產業、電子業和整合型物流業，並代理 17 家航空公司，去年帶動貿易額達 1 兆 8851 億元，占六海一空自貿港總量的 64.8%。

而除了 NVIDIA 之外，目前也有不少電子業洽談中，遠雄港預計，今年底可租出 50%，最慢明年上半年達成百分百滿租，主要的招商目標為加值型態業者、物流型態業者和航空貨物運輸服務業者。

遠雄港估，營運啟用後將持續擴大自由港區績效，其中加值廠房 C、D、E、F 四棟預計帶動 5000 個就業機會，年進出口貿易額預計再增加 1 兆 5000 億元。

遠維航空自由貿易港區位於桃園航空城計畫的核心區域，自民國 95 年營運迄今，進駐的知名跨國企業包括荷蘭商艾司摩爾、德國郵政 DHL、日商進鐵 KWE、美商科磊 KLA、鴻海集團、美商海盗船等。

葉鈞耀指出，將持續延攬指標性客戶進駐，並藉由提供多元、精緻服務，讓遠雄自貿港成為符合產業發展趨勢及客戶需求的供應鏈管理產業聚落。