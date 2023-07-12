〈台股盤中〉16900點關卡前多空拉鋸 AI題材強者恆強

美股陷入高檔觀望，台股同處在小幅震盪整理，今 (12) 日以 16903.25 點開出，一度翻黑至 16864.01 點，隨即拉回紅盤上，盤中在 16900 點關卡多空來回拉鋸，預估成交值擴大至約 3660 億元。

不少族群持續輪動中，AI 相關族群續強，緯創 (3231-TW)、神達 (3706-TW) 漲幅在 9% 上下，技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 漲幅也超過半根停板，英業達 (2356-TW) 漲近 5%，緯穎 (6669-TW) 漲近 3%。

電腦板卡族群表現同樣強勢，技嘉 (2376-TW)、映泰 (2399-TW) 均漲超過半根停板，華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW) 漲幅 3% 上下，撼訊 (6150-TW) 和微星 (2377-TW) 均有 1% 之上漲幅。

設計 IP 族群表現不俗，M31(6643-TW) 大漲超過 6%，創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 漲幅 3% 上下。

散熱族群再度轉強，雙鴻 (3324-TW) 飆漲逾 8%，建準 (2421-TW) 漲 5%，奇鋐 (3017-TW)、協禧 (3071-TW) 均漲 4% 之上，健策 (3653-TW) 和力致 (3483-TW) 也均有 2% 之上漲幅。

不過，由於「航海王」台驊 (2636-TW) 公告出清長榮持股，使投資人憂心，貨櫃航商持續走弱，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 均跌 2% 之上。

若從個股來看，仍有不少各擁題材表現，威盛 (2388-TW)、佳和 (1449-TW)、博智 (8155-TW)、亞翔 (6139-TW) 和和進 (3191-TW) 漲停，慧友 (55484-TW)、軒郁 (6703-TW)、十銓 (4967-TW) 均漲逾 8%，宣德 (5457-TW)、偉訓 (3032-TW)、所羅門 (2359-TW)、建舜電 (3322-TW)、美亞 (2020-TW)、金居 (8358-TW) 等均漲 6%。

法人指出，目前加權指數的技術型態仍屬震盪反彈格局，但明顯可看出，具有趨勢題材效應的 AI、電動車、寬頻網通、重電儲能等產業，持續受市場資金的青睞，短暫修正後即見攻勢再起，惟當前盤勢仍處震盪，美國除了公布關鍵通膨數據外，企業第二季財報也將陸續發布，行情恐難免起伏。