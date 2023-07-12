美股重點新聞摘要2023年07月12日

今日操盤前瞻

紐西蘭央行、加拿大央行利率決策

美國 6 月 CPI

歐盟傳周三亮綠燈放行 批准博通收購 VMware

外媒週二 (11 日) 引述消息人士報導，經過數月的談判，歐盟執委會 (EC) 預計將在週三 (12 日) 有條件地批准晶片大廠博通以 610 億美元收購雲端運算公司 VMware。閱讀全文...

AI 服務成本高 Salesforce 七年來首次調漲產品價格

雲端企業關係管理軟體商 Salesforce 周三（11 日）表示，8 月將把主要雲端軟體產品價格調漲約 9%。這是該公司在引入人工智慧（AI）功能後，7 年來首次漲價。消息傳出後，Salesforce 盤中股價漲逾 3%。閱讀全文...

傳英特爾 CEO 季辛格出訪中國 盼高塔半導體收購案順利過關

以色列晶圓廠高塔半導體（Tower Semiconductor）周二（11 日）盤中股價漲近 3%，此前外媒 Dealreporter 報導指出，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）本周會在中國等待反壟斷監管機構對其以 54 億美元收購高塔半導體的決定。閱讀全文...

微軟大勝利！美國法院同意動視暴雪收購案推進

微軟以 690 億美元收購動視暴雪的交易案周二（11 日）贏得美國法院批准，掃除主要障礙，並駁回 FTC 要求暫停該交易的初步禁令，擊退美國聯邦交易委員會（FTC）阻止這筆遊戲產業有史以來最大併購案的努力。閱讀全文...