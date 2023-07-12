〈貴金屬盤後〉通膨報告出爐前美元走軟 金價漲至近3周高點

黃金期貨周二 (11 日) 收在近三周高點，在幫助研判聯準會 (Fed) 利率前景的 6 月消費者物價指數 (CPI) 報告公布前夕，美元和美債殖利率雙雙走低，幫助拉抬貴金屬價格。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 6.10 美元或 0.3%，報每盎司 1937.10 美元。

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3% 至 101.70，觸及 5 月 11 日迄今低點，10 年期美債殖利率下降 4.3 個基點，報 3.967%。

StoneX 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「美債殖利率從本周一開始就走低，因為投資人預期周三的通膨增幅將減弱，這使持有黃金相對於美債的機會成本稍微下降。」

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「如果周三的通膨數據疲軟，對黃金將是利多，金價可能上攻每盎司 1950 美元，但如果通膨仍火熱，黃金也不太容易跌破 1900 美元關卡。升息可能重傷經濟，黃金因為這個理由獲得一些支撐。」

市場普遍預期，6 月 CPI 年增幅將趨於和緩。但因為上周公布的 6 月非農就業報告顯示勞動力市場仍強勁，市場仍押注 Fed 本月底將升息 1 碼 (25 個基點)。

黃金在政治和金融動盪時期扮演避風港的角色，但在升息環境中，持有黃金這類不孳息資產的機會成本相對提高，反而不利價格。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，如果 6 月通膨有進一步減緩的跡象，可能升高市場對 Fed 升息循環接近尾聲的揣測。

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