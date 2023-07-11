〈稅收統計〉台灣上半年稅收突破2兆元、年增近5成 創歷史新高

財政部今 (11) 日公布台灣 6 月及上半年稅收，6 月實徵淨額 8534 億元，年增 73.7%；累計前 6 月實徵淨額 2 兆 936 億元、年增 49.2%，單月及上半年總稅收雙雙創歷史新高。

財政部統計處專門委員梁冠璇說，6 月包括總稅收、營所稅、綜所稅同步創單月新高，累計前 6 月創新高的稅收則有總稅說、營所稅、綜所稅、營業稅、關稅、房屋稅及牌照稅也同步創歷史新高。

財政部表示，6 月實徵淨額與去年同期相比，綜所稅及營所稅分別增加 2727 億元、816 億元較多，但土增稅則減少 14 億元。

累計前 6 月實徵淨額與去年同期相比，以營所稅增加 3792 億元、綜所稅增加 3095 億元較多，但土增稅則減少 175 億元、證交稅減少 107 億元。

在營所稅部分，6 月稅收 4431 億元，較去年同期增加 22.6%，累計前 6 月稅收 7800 億元，較去年同期增加 94.6%，主要是 2022 年結算申報期限延長至 6 月底，部分稅款實際入帳時間遞延至 7 月所致。

綜所稅 6 月稅收 3160 億元，較去年同期大增 6.3 倍)，累計前 6 月稅收 5219 億元，較去年同期增加 1.5 倍，主要是綜所稅結算申報期限與去年不同，造成稅款入帳時間落差，加上利息所得扣繳稅款增加所致。

證交稅部分，受惠於 6 月日均成交量較去年同期增加 31.4%，6 月稅收 197 億元、年增 27.9%；累計前 6 月稅收共 845 億元、年減 11.2%。

梁冠璇表示，前 6 月上市櫃日均成交量 3011 億元、年減 8.3%，減幅已經收斂至個位數，統計至今年 7 月 11 日為止，台股日均成交量約 4129 億元，高於去年日均量 2885 億元，若台股仍維持目前的成交量能，將有益於證交稅表現。