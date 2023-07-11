〈稅收統計〉三因素挹注台股量能 6月證交稅197億元連2紅

美股漲、AI 題材火熱，以及熱錢湧入三利多加持，帶動台股成交量能增加，挹注證交稅收連 2 紅。財政部今 (11) 日發布 6 月稅收統計，證交稅單月稅收 197 億元，較去年同期增加 27.9%；累計前 6 月證交稅收共 845 億元，雖較去年同期減少 11.2%，但仍是歷年同期第三高。

財政部表示，上市櫃股票日均成交量 3769 億元，較去年同期增加 31.4%，成交量創 2021 年 12 月、近 19 個月來新高，成交量增加也讓證交稅連續 2 個月呈現正成長。

財政部統計處專門委員梁冠璇指出，6 月台股在美股大漲、AI 科技題材挹注下、加上外資熱錢湧入挹注，三大利多因素帶動台股成交量回升。

梁冠璇指出，今年前 6 月日均成交量 3011 億元，雖仍較去年同期減少 8.3%，但減幅已收斂至個位數，統計前 6 月證交稅稅收 845 億元，為歷年同期第三高，但仍較去年同期減少 11.2%。

根據財政部統計，6 月實徵淨額 8534 億元，較去年同月增加 3620 億元、年增 73.7%；累計前 6 月實徵淨額 2 兆 936 億元，突破 2 兆元關卡，較去年同期增加 6904 億元、較去年同期增加 49.2%。