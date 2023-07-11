〈台股盤前〉短線維持盤整格局 估在16500點與月線間震盪

台股昨 (10) 日開盤仍紅通通，終場因籌碼凌亂、三大法人站賣方，指數紅翻黑、小跌 11 點。法人指出，市場靜待本周將公布的重要通膨數據與科技大廠財報，預估指數短線將在 16500 點至月線間震盪，7 月估呈現盤整格局，可逢低拉回買進。

隨著聯準會鷹派和鴿派盤中相繼發表言論，道瓊週一終場收紅近 210 點，那指和標普小漲逾 0.18%，費半更大漲逾 2%，但台積電 ADR 和輝達表現不佳。

五大筆電代工廠 6 月業績全數出爐，廣達重回 900 億元大關、達 901.77 億元，為今年單月次高，並超車和碩奪回營收一哥寶座，月增 17.1%，單月筆電出貨量站上 500 萬台、達 510 萬台。

台積電 6 月合併營收為 1564.04 億元，月減 11.4%，仍為同期次高，年減 11.1%；第二季合併營收 4808.41 億元，下探六季來低檔，季減 5.5%，並較去年同期下滑近一成。台積電並未提供第 2 季新台幣營收財測，法人估換算美元計價營收應可順利達陣。

另外，據日媒報導，台積電計劃明年 4 月起在日本熊本縣興建第二座晶圓廠，目標 2026 年底前投產，將採 12 奈米製程，新廠規模將與第一座廠大致相同。

法人指出，近期指數表現相對無力，應是漲多後的回檔休息，科技廠法說會將陸續登場，展望是否正向，攸關電子股走勢和台股整理強弱，可留意守在月線上的強勢股和 6 月營收成長的業績股，預估 7 月大盤將呈現盤整格局，可逢低拉回買進。

