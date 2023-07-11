〈貴金屬盤後〉靜待6月通膨報告 金價收黑

黃金期貨周一 (10 日) 收黑，自上周五的一個月來最大漲幅中趨於冷靜，交易員把注意力轉向本周將出爐的 6 月消費者物價指數 (CPI)，研判是否動搖聯準會 (Fed) 利率前景。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 1.50 美元或近 0.1%，報每盎司 1931 美元，上周五曾漲 0.9%。

黃金上周因美元疲軟而受益，但隨著價格在每盎司 1930 美元附近止穩，提振效果似乎逐漸淡去。

KCM Trade 首席市場策略師 Tim Waterer 表示，黃金正在熟悉的領域的交易，也就是高於每盎司 1900 美元，但低於 1925 美元的 100 日移動均線。對 7 月升息的預期，正讓金價短期上漲動能受到抑制。

他說：「市場注意力將集中在本周的 CPI 和生產者物價指數 (PPI) 上。雖然 7 月升息幾乎已成定局，但 8 月到今年年底的利率發展，仍是個開放式問題。也因此，通膨指數是市場情緒波動的支點。」

美國本周三預定公布 6 月 CPI、周四公布 6 月 PPI，華爾街日報調查的經濟學家預測，6 月 CPI 可能上升 0.3%，PPI 可能上揚 0.2%。

上周公布的 6 月會議紀錄顯示，絕大多數的決策官員，都預期會進一步緊縮。在利率上揚環境中，持有黃金這類不孳息資產的機會成本會增加，因而不利價格。

ICE 美元指數 (DXY) 周一下跌 0.3% 至 102.01，為周一的黃金提供微弱的支撐。

鈀金持續下挫，今年來幾乎下跌將近 31%，由於經濟大環境低迷、電動車快速崛起，這種做為汽車觸媒的金屬也跟著欲振乏力。

Heraeus 的分析師說：「假如利率如期貨市場預測的持續攀升，美國消費者可能出現痛點，銷售將下滑，並拖累鈀金未來 12 個月的需求。」

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