陽明指海運供過於求恐擴大 小股東拚加碼配股息被打槍

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (26) 日召開股東常會指出，去 (2022) 年先盛後衰，反映地緣政治、通膨等因素，展望後市，供需失衡擴大，仍將持續布局遠洋，但同時在近洋航線創造利基市場；對於有小股東要求加碼發放股息，董事長鄭貞茂回應，每股配息 20 元可以兼顧很多方面的考量，屬「平衡的股利政策」。

陽明說明，上半年運價和運量均處在高檔，下半年急轉直下，反映地緣政治、通膨等因素，不過，展望後市，仍朝穩定、創新方向進行。

去年陽明每股大賺 51.71 元，創史上新紀錄，於會中通過每股配息 20 元，儘管有小股東關心未來 2 年股利政策，並建議加碼發放股息，對此，鄭貞茂回應，由於航運市況高度波動，且股利政策考慮蠻多因素，包括景氣變化、公司未來要推動很多計畫等，因此最後評估，每股配息 20 元可以兼顧很多方面的考量，屬「平衡的股利政策」。

另一方面，有股東提問執行庫藏股的可行性，鄭貞茂說，一直有在考慮，當然可能會對短期的股價有支持，但長期股價表現還是要看基本面，現在公司要做的是厚植實力、繳出好的營運成績單，才有利長期股東。

陽明進一步強調，不同的意見都會進行評估，現在沒有執行庫藏股，不代表以後不會繼續評估此案。

展望全年，陽明認為，隨著供應鏈瓶頸逐步緩解，運能回復，加上貨櫃航運市場將迎來新船訂單交付高峰，供需失衡擴大，未來發展存有諸多挑戰。

陽明也提到，散裝市場同樣受全球經濟前景不確定影響，需求僅微幅成長，預期市場為供需均衡。