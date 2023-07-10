墨石資本瞄準綠色商機 入股Gti成聯合創始人

旗下擁有 Aimfinity Investment Corp. I, 美國 Nasdaq 主板上市公司 (美股代碼 AIMAU) ，與 Inkstone Feibo Acquisition Corp 準上市公司的 “墨石資本” 今天宣佈，墨石資本已經正式投資了 Green Tek Innovation Inc. (GTI) 公司，將持有 Gti 公司 49% 的股份，並成為其聯合創始人。

Gti 是一家綠色環保產品公司，致力於為餐飲行業提供創新和可持續解決方案，在全球擁有數十張發明專利，如彎曲紙吸管、二層式紙製杯蓋、紙質水煙吸管、紙質牛奶袋、紙質軟管、植物基紙瓶.., 等。它的彎曲紙吸管和二層式紙製杯蓋都是由可降解材料製成，可替代傳統塑料或金屬包裝材料，從而減少環境污染和資源浪費。

根據各種數據顯示，全球每年使用的一次性包裝材料數量是相當驚人的，例如，以利樂包銷售量推估，全球一年使用 2800 億個鋁箔包、全球一年使用 5 兆個紙杯、5000 億個塑料瓶、6900 億個玻璃容器、1000 億支牙膏軟管、藥膏軟管、化妝品軟管，一年還有二億人次抽水煙、印度一年使用 300 億個牛奶袋。這些包裝材料在使用後往往難以回收或處理，造成了大量的垃圾和污染。

Gti 的產品可以為這些包裝材料提供更環保、更經濟、更有吸引力的替代方案，提高其品牌形象和客戶滿意度。這些產品已經在多個國家和地區得到了廣泛的應用和認可，為消費者帶來了更好的飲品體驗。

根據 Ecoffee Cup 的數據，全球每年生產超過 500 億個一次性杯子。根據紙杯聯盟的數據，每年在英國的大街上售出 25 億個杯子；根據紙張和回收行業的估計，美國每年使用 500 億個杯子。Gti 的產品旨在改變這種不可持續的現狀，為環境保護做出貢獻。此外，星巴克、Costa Coffee 和 Tim Hortons 等咖啡連鎖店在全球的日益普及是其市場的最重要成長動力。根據好消息網所做的研究，星巴克每年使用 2500 億個供應咖啡和茶的外帶杯 Gti 的產品可以為這些咖啡連鎖店提供更環保、更經濟、更有吸引力的選擇，提高其品牌形象和客戶滿意度。

值得一提的是，國際大廠雀巢台灣公司已經開始響應減塑，並開始使用 Gti 生產的專利彎曲紙吸管，為其旗下多款飲品提供更環保和更舒適的飲用方式。這是 Gti 與國際知名品牌合作的一個典範，也是 Gti 產品質量和創新能力的一個體現。另外，全台灣最大咖啡連鎖品牌 Louisa Coffee 也使用了 Gti 生產的紙吸管，為其提供了高品質和高性價比的飲品包裝解決方案。這是 Gti 與本土知名品牌合作的一個成功案例，也是 Gti 產品適應不同市場需求和喜好的一個證明。

此外，根據調查，台灣過去每年要用掉 30 億根塑膠吸管，排列起來可繞地球 12 圈。環保署在 2019 年 7 月起禁止公部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等 4 大類共 8,000 多家業者，提供內用者「一次用塑膠吸管」。政策實施至今，環保署估計每年約可減少 1 億根塑膠吸管。這些數據顯示了台灣市場對於 Gti 的產品的巨大需求和機遇，也顯示了台灣政府和民眾對於環保的重視和支持。Gti 的產品可以為台灣市場提供更安全、更衛生、更環保的飲品包裝解決方案，符合台灣的法規和標準，也符合台灣消費者的期待和喜好。

Gti 董事長許佑正先生表示：「我們非常榮幸和高興能夠得到墨石資本的投資和支持。墨石資本是一家有遠見和實力的風險投資機構，它對於高科技、高成長、ESG 相關的企業有著深刻的洞察和豐富經驗。我們相信，通過與墨石資本的合作，我們將能夠更快地擴大我們的市場份額，提升我們的產品質量和創新能力，為我們的客戶和合作夥伴提供更優質的服務和價值。我們也期待著與墨石資本共同探索更多的合作機會和可能性，為餐飲行業和環境保護做出更大的貢獻。」

墨石資本董事長暨 Gti 聯合創辦人張義發表示：「我們非常欣賞和認可 Gti 的產品和技術，以及其團隊的創業精神和執行力。加上 Gti 已經跟數家國際知名大廠簽訂了保密協議與材料技術支持協議。我們認為，Gti 的產品和技術不僅具有巨大的市場潛力和競爭優勢，而且具有重要的社會價值和意義，可以為解決全球的環境問題和資源問題做出貢獻。我們相信，通過墨石資本的投資和支持，Gti 將能夠更好地實現其願景和目標，成為餐飲行業的領導者和變革者。我們也期待著與 Gti 的團隊建立長期的合作關係，共同創造更多的價值和影響力。」

墨石資本是一家專注於投資高科技、高成長、ESG 相關的企業的風險投資機構。我們相信 Gti 的產品和技術具有巨大的市場潛力和社會價值，符合我們的投資理念和願景。我們期待與 Gti 的團隊緊密合作，共同推動該公司的發展和壯大，為餐飲行業和環境保護做出貢獻。

